Países Baixos
Há 54 min
Feyenoord soma novo triunfo e é líder isolado nos Países Baixos
Adversário do Sp. Braga na Liga Europa confirma a quinta vitória consecutiva para a prova, na receção ao Fortuna Sittard
DIM
Adversário do Sp. Braga na Liga Europa confirma a quinta vitória consecutiva para a prova, na receção ao Fortuna Sittard
DIM
O Feyenoord recebeu e venceu o Fortuna Sittard, por 2-0, na quinta jornada da Liga dos Países Baixos.
Sem poder contar com o português Gonçalo Borges, o líder da prova garantiu o quinto triunfo consecutivo e tudo graças aos golos de Ayase Ueda (40 minutos) e Aymen Sliti (72 minutos).
Este resultado permite ao Feyenoord somar 15 pontos e ser líder destacado do campeonato, com três de vantagem para o PSV e quatro sobre o Ajax. Recorde-se que os neerlandeses são o primeiro adversário do Sp. Braga na fase de liga da Liga Europa, no próximo dia 24 de setembro.
RELACIONADOS
Andebol: FC Porto bate ABC e soma segunda vitória no campeonato
Inglaterra: Swansea elimina Nottingham Forest da Taça da Liga
VÍDEO: jogadores do FC Porto visitam museu com glórias do clube
W52-FC Porto: Adriano Quintanilha e inspetor da PJ vão a julgamento
«Sporting? Vai ser muito emocionante e é uma grande oportunidade...»
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS