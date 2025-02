O Feyenoord anunciou, esta segunda-feira, a saída de Brian Priske do comando técnico da equipa principal, por mútuo acordo.

Através de um comunicado, o adversário de Sérgio Conceição, Rafael Leão e João Félix no play-off da Liga dos Campeões admitiu que os resultados inconstantes e a «falta de química» foram fatores essenciais para a decisão.

«É muito decepcionante para todas as partes que tenhamos de tomar esta decisão. Embora tenhamos alcançado alguns resultados impressionantes com Brian Priske, especialmente na Liga dos Campeões, o desempenho da equipa principal tem sido inconsistente nos últimos meses. Infelizmente, vemos muito pouco progresso estrutural», afirma Dennis te Kloese, diretor geral e técnico.

Recorde-se que Feyenoord e Milan medem forças a 12 e 18 de fevereiro, com a equipa de Roterdão a receber a formação italiana no jogo da primeira mão.

