Raheem Sterling é reforço do Feyenoord e assina um contrato válido até ao fim da temporada.

Através das redes sociais, o emblema de Roterdão confirmou a chegada do internacional inglês, que chega como jogador livre ao clube após terminar a ligação de três anos com o Chelsea. Recorde-se que Sterling esteve cedido por empréstimo ao Arsenal, na última temporada, tendo feito um golo e cinco assistências em 28 jogos. Esta época, o extremo não realizou qualquer jogo oficial pelos blues.

«Como jogador livre, tive, pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de controlar o próximo passo da minha carreira. Estou confiante de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e tornar-me um membro valioso da equipa. Jogar fora de Inglaterra é um desafio novo para mim e estou pronto para abraçá-lo», afirmou.