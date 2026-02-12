OFICIAL: Sterling assina pelo Feyenoord até ao fim da época
Internacional inglês chega como jogador livre após terminar ligação com o Chelsea
Raheem Sterling é reforço do Feyenoord e assina um contrato válido até ao fim da temporada.
Através das redes sociais, o emblema de Roterdão confirmou a chegada do internacional inglês, que chega como jogador livre ao clube após terminar a ligação de três anos com o Chelsea. Recorde-se que Sterling esteve cedido por empréstimo ao Arsenal, na última temporada, tendo feito um golo e cinco assistências em 28 jogos. Esta época, o extremo não realizou qualquer jogo oficial pelos blues.
«Como jogador livre, tive, pela primeira vez em muito tempo, a oportunidade de controlar o próximo passo da minha carreira. Estou confiante de que o Feyenoord é um lugar onde posso ser feliz e tornar-me um membro valioso da equipa. Jogar fora de Inglaterra é um desafio novo para mim e estou pronto para abraçá-lo», afirmou.
🏴 Raheem Sterling = 🟥⬜️⬛️ pic.twitter.com/8O6baKjh0a— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 12, 2026