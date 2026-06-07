Agora sim, é oficial. Robin van Persie já não é treinador do Feyenoord.

Através das redes sociais e em comunicado, o clube de Roterdão confirmou a saída do antigo internacional neerlandês, que assumiu o comando técnico da equipa principal em fevereiro do ano passado. Robin van Persie deixa o Feyenoord com 30 vitórias, nove empates e 19 derrotas.

«O Feyenoord vai começar a época de 2026/27 com um novo treinador. Van Persie foi informado da decisão este domingo, durante uma reunião com a direção do clube», pode ler-se.