OFICIAL: Van Persie deixa o comando técnico do Feyenoord
Antigo internacional neerlandês sai após mais de um ano à frente da equipa principal
Antigo internacional neerlandês sai após mais de um ano à frente da equipa principal
Agora sim, é oficial. Robin van Persie já não é treinador do Feyenoord.
Através das redes sociais e em comunicado, o clube de Roterdão confirmou a saída do antigo internacional neerlandês, que assumiu o comando técnico da equipa principal em fevereiro do ano passado. Robin van Persie deixa o Feyenoord com 30 vitórias, nove empates e 19 derrotas.
«O Feyenoord vai começar a época de 2026/27 com um novo treinador. Van Persie foi informado da decisão este domingo, durante uma reunião com a direção do clube», pode ler-se.
Feyenoord parts ways with Robin van Persie— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 7, 2026
Feyenoord will start the 2026-2027 season with a new head coach. The club would like to thank Robin van Persie for everything he gave during his time as head coach. pic.twitter.com/P9UkuUGUnv