O Feyenoord, de Jeremiah St. Juste, venceu o Telstar (2-1) num jogo que marcou a estreia do inglês Raheem Sterling. Já o defesa ex-Sporting saltou do banco ao intervalo, mas foi substituído por «precaução». Gonçalo Borges, por sua vez, foi suplente não utilizado.

No que toca ao jogo, Hadj Moussa, que chegou a ser associado ao Benfica no verão, bisou, ainda na primeira parte, para dar o triunfo ao Feyenoord.

No segundo tempo St. Juste saltou do banco para substituir o bósnio Anel Ahmedhodzic. Porém, passados 30 minutos, o neerlandês bateu com a cabeça na perna de um adversário na sequência de um lance. A equipa médica entrou em campo e optou por retirar St. Juste para evitar uma lesão na cabeça.

Pelo meio, aos 61 minutos, Sterling entrou em campo pela primeira vez com a camisola do Feyenoord, somando os primeiros minutos na Liga neerlandesa.

Com este triunfo (2-1), o Feyenoord mantém-se em segundo – a 14 pontos do líder PSV. O Telstar, por sua vez, está em zona de descida – 17.º com 18 pontos.

