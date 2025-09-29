Rafael van der Vaart deixou duras críticas a Casper Tengstedt e pediu mesmo a demissão de quem, no Feyenoord, decidiu assegurar a contratação do antigo avançado do Benfica.

Em declarações no Studio Voetbal, o internacional neerlandês questionou a qualidade do atleta, que não soma qualquer golo nos cinco jogos que realizou pelo clube, até ao momento. De referir que Tengstedt foi titular em apenas um dos encontros, precisamente contra o Sp. Braga, para a jornada inaugural da fase de liga da Liga Europa.

«O Tengstedt ainda não me causou uma boa impressão. Não sei quem o observou, mas deviam despedi-lo imediatamente. Quem o contratou devia ter assistido aos jogos em que ele participou de trás para a frente. Vi que ele jogou pelo Benfica, incrível», afirmou.

Recorde-se que o Feyenoord pagou ao Benfica seis milhões de euros por Casper Tengstedt, que assinou um contrato válido até junho de 2029.