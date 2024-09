O aumento da violência no futebol amador é uma realidade cada vez maior nos Países Baixos, e por isso a Federação Neerlandesa de Futebol (KNVB) não põe de parte tomar medidas mais drásticas para lidar com este flagelo.

Inclusivamente, acabar com os fora de jogo.

De acordo com uma reportagem da Reuters, 1.864 jogos amadores registaram cenas de violência na última época, um aumento de 58 por cento em relação aos últimos cinco anos e de 11 por cento em relação à temporada 2022/23.

Por isso, o diretor da KNVB, Jan Dirk van der Zee, não pôs de parte a hipótese de se acabar com a regra do fora de jogo no futebol amador.

«É verdade que é um número relativamente pequeno comparando com os quase 780 mil jogos que se disputam anualmente, mas não vamos relativizar isto», disse Van der Zee, citado pelo The Athletic.

«Temos um problema, e queremos acabar com ele. Não ponho de parte a hipótese de um dia deixarmos de usar árbitros assistentes», acrescentou.

Para já, no entanto, esse plano não avançará. Segundo disse outra fonte da KNVB ao The Athletic, não há planos a curto prazo para acabar com os foras de jogo no futebol neerlandês, a qualquer nível.