Cinco dias antes de viajar até Lisboa, para defrontar o Benfica, no Estádio da Luz, o Feyenoord deslocou-se até ao reduto do Go Ahead Eagles e goleou, por 5-1.

Numa primeira parte de sentido único, os visitantes fizeram três golos em praticamente meia-hora, sendo que os autores foram Ibrahim Osman, Antoni Milambo e Quinten Timber.

No segundo tempo, o jogo foi um pouco mais dividido, mas os estragos já estavam feitos e a vantagem só teve tendência para crescer, ainda que aos 81 minutos, a equipa da casa tenha dado um ar da sua graça, fixando assim o resultado em 5-1.

Sem qualquer derrota nos últimos cinco jogos e em terceiro no campeonato neerlandês, o Feyenoord prepara agora o jogo contra o Benfica, a contar para a terceira jornada da fase de liga da Champions.