Desta vez sem adeptos na bancada, o jogo entre o Groningen e o Ajax decorreu sem qualquer incidência.

Depois de ter sido interrompido duas vezes no domingo devido à utilização de pirotecnia por parte dos adeptos em protesto do Groningen, a partida foi suspensa e jogou-se nesta terça-feira, com vitória do Ajax por 3-2.

Tadic inaugurou o marcador aos 18m, Kruger ainda empatou para a equipa da casa aos 38m, mas Brobbey (68m) e Timber (81m) aumentaram a vantagem do conjunto de Amesterdão, de pouco valendo o golo de Laros Duarte aos 87m.

Este resultado permite ao Ajax recuperar o terceiro lugar, mantendo a esperança de ainda chegar ao segundo, na posse do PSV, que tem mais cinco pontos, com seis por disputar.

Já o Groningen já está relegado para a segunda divisão.