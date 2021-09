Cinco, nove e mais cinco. O Ajax apanhou o gosto pelas goleadas e não para de «atropelar» os adversários que lhe vão surgindo pela frente. Depois dos 5-1 ao Sporting, em Alvalade, a equipa de Amesterdão marcou nove, em casa, ao Cambuur, e, já esta terça-feira, foi ao campo do Fortuna Sittard marcar mais cinco. Tudo somado, foram dezanove golos em apenas três em pouco mais de uma semana.

No jogo desta tarde, relativo à sexta ronda da liga holandesa, a história conta-se ao ritmo dos golos, até porque os marcadores são todos diferentes: Berghuis (11m), Mazraoui (27m), Tadic (38m), Kudus (72m) e Tagliafico (77m).

Uma goleada que reforça a liderança do Ajax no campeonato, agora com 16 pontos, mais quatro do que o PSV (menos um jogo) e mais seis do que Heerenveen e Willem II (também com menos um jogo). Num total de seis jogos, a equipa de Amesterdão marcou um total de 27 golos e consentiu apenas um.

Depois de ter jogado em Alvalade na primeira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Ajax vai receber o Sporting na última jornada, a 7 de dezembro.