O Ajax, último adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, foi a Waalwijk golear o RKC com uma mão cheia de golos (5-0), em jogo da 13.ª jornada da liga holandesa. Uma goleada que permitiu à equipa de Amesterdão recuperar a liderança, com os mesmos pontos do que o PSV Eindhoven e mais dois do que o Feyenoord.

Haller, a passe de Tadic, abriu o marcador, aos 17 minutos, enquanto Berghuis aumentou a vantagem, aos 42, a passe de Danny Blind. A segunda parte começou com um golo de Antony, aos 52, que foi anulado pelo VAR, mas cinco minutos volvidos, Berghuis bisou no jogo.

Num jogo de sentido único, Timber também marcou, aos 74 minutos, antes de Haller fixar o resultado final, aos 85 minutos, com o seu segundo golo neste jogo.

Em treze jogos, a equipa comandada por Erik ten Hag já marcou 42 golos e consentiu apenas dois na liga holandesa.

Com esta vitória, o Ajax recupera a liderança, com os mesmos pontos do que o rival PSV (venceu o Vitesse no sábado por 2-0) e mais dois do que o Feyenoord que também goleou o Zwolle (4-0).