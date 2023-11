Bas Dost já deixou o hospital onde estava internado, em Amsterdão, e vai prosseguir a reabilitação em casa, informou esta sexta-feira o NEC Nijmegen, o atual clube do antigo avançado do Sporting.

O avançado de 34 anos vai, no entanto, continuar sob observação, com o apoio de um cardioversor-desfibrilhador (CDI), dispositivo que dispara um alarme em caso de arritmias cardíacas graves.

«Estou feliz por estar novamente em casa e agora vou recuperar em paz. Gostaria de agradecer a todos que me apoiaram no último período. Ficámos muito sensibilizados», destacou o jogador numa curta declaração.

Recordamos que Bas Dost decidiu fazer uma «pausa» na carreira depois de ter caído inanimado no relvado, a 29 de outubro, no decorrer do jogo com o AZ Alkmaar.