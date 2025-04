O PSV foi a casa do Twente vencer por 3-1 e mantém acesa a ténue chama de renovar o título de campeão neerlandês.

Diante do Twente, fora de casa, o conjunto de Eindhoven ficou em desvantagem logo aos 55 segundos, quando o ex-Sporting Van Wolfswinkel rematou certeiro de pé direito após excelente pormenor sobre um defesa.

Perisic empatou aos 11 minutos para o PSV, que no reatamento do jogo para a segunda parte praticamente resolveu o jogo com dois golos no espaço de 5 minutos. Guus Til assinou a reviravolta aos 53m a passe de Perisic e Luuk de Jong fez o 3-1 pouco depois.

Com este resultado, o PSV chega aos 67 pontos na Eredivisie ao cabo de 30 jogos. Tem agora menos seis do que o Ajax, que tem os mesmos jogos e entra em campo no domingo.