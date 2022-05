Ronald Koeman, que vai assumir o cargo de selecionador dos Países Baixos depois do Mundial2022, escolheu o irmão Erwin Koeman para o lugar de adjunto da seleção laranja.

Louis van Gaal ainda vai comandar os Países Baixos no Mundial do Qatar, mas depois vai ceder o lugar a Ronald Koeman que já está a preparar a próxima equipa técnica. Além do irmão, o futuro selecionador também já elegeu Patrick Lodewijks para o cargo de treinador de guarda-redes.

Erwin Koeman, que já foi adjunto do irmão no Southampton e no Everton, já foi selecionador do Omã e, na temporada de 2021/22, treinou os israelitas do Beitar Jerusalem.