Marc Overmars, antigo internacional dos Países Baixos, foi, esta quinta-feira, suspenso por dois anos (um deles com pena suspensa) de quaisquer funções no futebol.

O Tribunal do Desporto dos Países Baixos tomou esta decisão, após o o dirigente neerlandês ter enviado fotografias de cariz sexual a trabalhadoras, enquanto exercia a função de diretor desportivo do Ajax.

Nesta decisão, o tribunal afirma que «ao examinar a sanção apropriada, o comité disciplinar tomou em consideração que o caso foi altamente mediatizado, em detrimento do acusado», e que é tido em conta que o «comportamento inadequado» persistiu durante muito tempo e teve vários casos identificados.

Apesar da sua demissão em fevereiro de 2022 do Ajax, Overmars assinou, um mês depois, com o Antuérpia, clube belga, atual adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.

O antigo avançado, agora com 50 anos, que chegou a ser campeão europeu pelo Ajax e que também jogou no Arsenal, Barcelona, Willem II e Go Ahead Eagles, era diretor desportivo do clube há uma década quando se demitiu.