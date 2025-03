Ajax e AZ Alkmaar empataram 2-2 este domingo numa partida a contar para a 26.ª ronda do Campeonato neerlandês.

A partida ficou marcada por duas expulsões no mesmo minuto, uma delas de Alexandre Penetra. No entanto, o segundo cartão amarelo e consequente vermelho mostrado ao português foi alvo de muitas críticas por parte dos jogadores do AZ, ameaçando que iriam sair do terreno de jogo se a decisão se mantivesse.

Já no final do encontro, em declarações à ESPN neerlandesa, o árbitro da partida admitiu o erro na decisão que expulsou Penetra afirmando que a mostragem da cartolina amarela impediu a ação do VAR para reverter a decisão do lance. Antes, o juiz do encontro já tinha confidenciado ao capitão do AZ Jordy Classie o mesmo engano.

«É bizarro. Depois disso, ele também disse: Eu cometi um grande erro. É realmente escandaloso que um segundo cartão amarelo seja dado para estas coisas. Ele também pode ficar à espera, mas isso não lhe dá nada. Estamos muito desiludidos por ter de ser assim», atirou.

Veja o lance: