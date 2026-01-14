O AZ Alkmaar goleou o Ajax (6-0), para os «oitavos» da Taça dos Países Baixos. A figura do encontro foi Troy Parrott, irlandês carrasco de Portugal, que apontou um hat-trick.

Parrott abriu as contas do jogo cedo na partida (2m). Ainda no primeiro tempo o avançado bisou no encontro (33m). Peer Koopmeiners, médio de 25 anos, fez o 3-0 ainda antes do intervalo (45+1m).

No início da segunda parte, Kees Smit dilatou para quarto golos a vantagem do AZ (47m). Owen Wijndal, defesa de 26 anos, viu o vermelho direto e deixou o Ajax reduzido a dez unidades (66m).

Ainda houve tempo de Parrott apontar o hat-trick (80m) e para o golo de Ibrahim Sadiq (88m). Com esta goleada (6-0), o AZ avança para os «quartos» da Taça dos Países Baixos. Já o Ajax despede-se da competição de forma humilhante.

Outros resultados:

Den Bosch 1-4 PSV

Go Ahead Eagles 2 (2-1) 2 Heracles Almelo