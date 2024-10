Os Países Baixos estão de luto pela morte de Johan Neeskens, jogador que fez carreira no Ajax, Barcelona e no New York Cosmos, e que fica eternamente ligado à «laranja mecânica», a seleção neerlandesa que deixou marca no Mundial de 1974, a par de jogadores como Ruud Krol, Van Hanegem, Johnny Rep, Rob Rosenbrink e, claro, Johan Cruyff.

Oito anos após a partida de Cruyff, aos 69 anos, agora foi a vez de Neeskens, aos 73. Os dois tiveram percursos semelhantes, no futebol, primeiro no Ajax, depois no Barcelona. Johan Neeskens marcou também uma era no clube catalão onde jogou de 1974 a 1979, marcando 35 golos num total de 140 jogos. Conquistou uma Taça do Rei, uma Supertaça de Espanha.

Antes disso, no Ajax, Johan Neeskens já tinha integrado a equipa do Ajax que conquistou a Taça dos Campeões Europeus [antiga Liga dos Campeões] em três anos consecutivos, em 1971, 1972 e 1973.

Na seleção laranja, foi um dos membros mais mediáticos, apenas abaixo de Cruyff, da famosa «laranja mecânica» comandada por Rinus Michels e marcou o primeiro golo da final do Mundial de 1974 que a Holanda, agora Países Baixos, perdeu diante da Alemanha (1-2). Quatro anos depois, na Argentina, voltou a jogar outra final do Mundial, desta vez sem Cruyff, mas voltou a perder, no prolongamento, diante da seleção alviceleste (1-3).