Há bicampeão nos Países Baixos! O PSV triunfou na derradeira e última jornada (3-1) da Liga neerlandesa e superiorizou-se ao seu rival Ajax, que precisava que a equipa de Eindhoven tropeçasse para sonhar com o título.

O PSV deslocou-se ao reduto do Sparta Rotterdam, onde viu Ivan Perisic a lançar o mote para o título. O Sparta Rotterdam respondeu e empatou o jogo pelos pés de Gjivai Zechiël (52m).

Os visitados não se assustaram e voltaram à vantagem seis minutos depois com o golo do capitão Luuk de Jong. O norte-americano Malik Tillman fechou as contas do jogo aos 84 minutos.

O Ajax recebeu e venceu o Twente por 2-0. Jordan Henderson e Wout Weghorst anotaram os golos da vitória. Mesmo com o triunfo, a equipa de Amesterdão terminou na segunda posição da tabela classificativa, depois de passar grande parte do campeonato na liderança.

Outros resultados:

Az Alkmaar 1-1 Almere City

Breda 1-1 Willem II

Heerenveen 2-0 Feyenoord

Heracles 1-2 Nijmegen

Sittard 0-0 Utrecht

Waalwijk 5-3 G.A. Eagles

Zwolle 2-0 Groningen