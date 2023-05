Michael Reiziger, antigo internacional dos Países Baixos, que fez carreira no Ajax, Milan e Barcelona, vai assumir o cargo de selecionador dos sub-21 do seu país, logo após o final do Campeonato da Europa que vai decorrer, a partir de 21 de junho, na Geórgia e Roménia.

O antigo jogador, atualmente com 50 anos, vai suceder a Van de Looi que já tinha anunciado que ia sair logo após a fase final do Europeu, depois de ter liderado a seleção de sub-21 nos últimos cinco anos.

O acordo entre Reiziger e federação neerlandesa ficou, desde já, definido esta sexta-feira. «Estou muito feliz e honrado por esta oportunidade. Vai ser muito bom poder trabalhar com os maiores talentos do país. Já tenho experiência de trabalhar com jovens, vamos fazer tudo para termos sucesso. Estou ansioso por começar», destacou Reiziger no momento da assinatura do contrato.

O antigo internacional neerlandês já tinha sido adjunto da seleção de sub-17 dos Países Baixos e, nos últimos anos, trabalhou na formação do Sparta de Roterdão e do Ajax. Na equipa de Amesterdão, onde deu os primeiros passos na carreira, orientou a equipa B e, nas últimas quatro temporadas, foi adjunto da equipa principal.