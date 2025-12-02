Sem a pressão dos adeptos, o Ajax regressou esta terça-feira às vitórias, batendo o Groningen por 2-0, no reatamento do jogo que tinha sido interrompido depois dos adeptos da equipa de Amesterdão terem feito um lançamento massivo de tochas para o campo de jogo.

Ficou decidido que o jogo seria reatado esta terça-feira à porta fechada, sem a presença de adeptos nas bancadas, abrindo-se apenas uma exceção que acabou por não ter lugar. A exceção prevista era para Peter, um adepto de 84 anos, com uma doença terminal, que tinha ficado desiludido por aquele que seria o seu último jogo ter sido adiado. A verdade é que o estado de saúde de Peter piorou nos últimos dias e não pôde deslocar-se agora o Johan Cruyff Arena.

Voltando ao jogo desta terça-feira, o Ajax adiantou-se no marcador, aos 28 minutos, com um golo de Mika Godts, e depois aumentou a vantagem, aos 60, por Aaron Bouwman.

O Ajax quebra, assim, uma sequência negativa, que acumulava um empate e quatro derrotas consecutivas, a última das quais diante do Benfica (0-2), para a Liga dos Campeões. A última vitória da equipa de Amesterdão, na visita ao Twente (3-2), a 26 de outubro, já tinha mais de um mês.

Numa época para esquecer, o Ajax sobe agora ao quinto lugar da classificação da liga neerlandesa, mas já a 14 pontos do líder e rival PSV Eindhoven.