Robin Van Persie tem um novo desafio na carreira: o antigo avançado vai orientar os sub-16 do Feyenoord e ser adjunto da equipa principal.

Tal como anunciou nas redes sociais, Van Persie assina pelo emblema holandês pela terceira vez, depois de ter sido jogador do clube entre 1999 e 2004 e 2018 e 2019.

«Estou muito entusiasmado por esta oportunidade e mal posso esperar para começar este novo capítulo da minha vida», escreveu ainda.

Thrilled to announce I've signed for @Feyenoord for the third time in my career, as youth coach for the U16s and as part of the First Team staff ahead of the 21/22 season ✍️ I’m very excited for this opportunity and I can't wait to start this new chapter in my life 💪 pic.twitter.com/nXuwqsEECA