O PSV Eindhoven foi a Roterdão bater o Sparta por 1-0, com Fábio Silva a desenhar o lance do golo solitário, depois de saltar do banco. Numa ronda em que o Ajax não foi além de um empate, em casa, diante do AZ Alkmaar (0-0), a equipa de Eindhoven fica mais perto de assegurar a qualificação para a fase preliminar da Liga dos Campeões.

Começamos por Roterdão onde o PSV arrancou um triunfo difícil na defesa do segundo lugar da liga neerlandesa. Depois de um nulo ao intervalo, Anwar El Ghazi entrou para a segunda parte, enquanto Fábio Silva foi chamado ao jogo ao minuto 60. Os dois acabaram por ser determinantes no triunfo da equipa de Eindhoven.

Foi o jogador formado no FC Porto que ganhou uma bola sobre a direita e que depois cruzou para o segundo poste onde o jogador de origem marroquina acabou por marcar à segunda tentativa ao minuto 74.

Um golo que permite ao PSV manter a pressão sobre o líder Feyenoord e, talvez mais importante nesta altura, reforçar o segundo lugar, ganhando pontos ao Ajax e AZ Alkmaar que dividiram pontos em Amesterdão.

O Ajax, terceiro classificado, não foi além de um nulo na receção ao AZ Alkmaar, quarto classificado, num jogo em que Francisco Conceição começou no banco e só foi chamado à contenda ao minuto 74, para render Davy Klaassen.

Com estes dois resultados, o Feyenoord, que só joga este domingo, segue destacado no primeiro lugar, com 73 pontos, mais cinco do que o PSV, mais dez do que Ajax e mais doze do que o AZ Alkmaar.

Veja o lance decisivo de Fábio Silva a partir do minuto 1m14s: