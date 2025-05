Os ânimos no final do Groningen-Ajax [2-2] ficaram exaltados depois do golo do empate da equipa da casa, já no último lance da partida, e que tirou a liderança do campeonato à equipa de Amesterdão.

Após o apito final, vários jogadores e elementos das equipas técnicas de ambas as formações envolveram-se em fortes confrontos com o foco a cair em Etienne Vaessen, guarda-redes do Groningen.

O guarda-redes do Groningen começou por envolver-se com Brian Brobbey, Kenneth Taylor e Davy Klaassen e, mais à frente, agrediu um membro da equipa técnica do Ajax, quando este já se encontrava no chão. Mais tarde, o clube de Amesterdão anunciou que se tratou de Félipe Sanchez Mateos, treinador-adjunto espanhol de 39 anos.

Ora, o Ministério Público dos Países Baixos abriu um inquérito contra o guardião natural do Suriname, na sequência dos acontecimentos ocorridos.

«O procurador responsável pelo futebol observou, nas imagens televisivas dos distúrbios ocorridos após o jogo entre o FC Groningen e o Ajax, que o guarda-redes do FC Groningen, Etienne Vaessen, procurou repetidamente um confronto agressivo com os jogadores e/ou membros do pessoal do Ajax e agrediu um jogador ou membro do pessoal do Ajax que estava sentado no chão. Nesta base, o Ministério Público está a abrir um inquérito preliminar. No mesmo jogo, Etienne Vaessen recebeu o seu quinto cartão amarelo, pelo que o jogador fica automaticamente suspenso para o jogo seguinte», pode ler-se numa declaração do Ministério Público neerlandês.

Esta temporada Etienne Vaessen leva já 32 jogos pelo Groningen na primeira temporada pela formação neerlandesa.

Veja aqui as imagens: