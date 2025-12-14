Depois da tempestade, chegou a bonança para o Ajax? A equipa de Amesterdão venceu o Clássico frente ao Feyenoord (2-0) de Gonçalo Borges, que não saiu do banco, e somou o quarto triunfo consecutivo, juntando todas as provas, dando seguimento à melhor série de resultados da temporada.

Fred Grim, que assumiu interinamente o comando dos Lanceiros após a saída de John Heitinga em outubro, está a conseguir dar a volta a uma época que chegou a ameaçar a mediocridade no clube de Amesterdão.

Depois de se ter estreado a vencer na Champions, a meio da última semana, o Ajax superou o rival Feyenoord por 2-0, num jogo resolvido com dois bons golos, apontados pelo capitão Davy Klaassen (13 minutos) e pelo ainda adolescente Jorthy Mokio, de 17 anos (90+4 minutos).

Após o 1-0, a emoção foi tanta que Klaassen saiu dos festejos a sangrar no rosto. Uma fotografia da época do Ajax, feita com muito suor, sangue e lágrimas.

Também para a 16.ª jornada da Eredivisie, o Heerenveen venceu na casa do Sparta Roterdão (3-0) e o Twente superou o Go Ahead Eagles (2-0, bisou Sam Lammers), este último adversário do Sp. Braga na última jornada da fase regular da Liga Europa. O AZ Alkmaar-Excelsior foi adiado.

O PSV, que no sábado venceu o Heracles por 4-3, lidera a Liga neerlandesa com 43 pontos, mais nove do que o Feyenoord, que é segundo. O Ajax fecha o pódio, com 29 pontos.