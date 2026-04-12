Lewis Holtby, médio do NAC Breda, foi obrigado a deixar o jogo com o Fortuna Sittard (1-1), da 30.ª jornada da Liga neerlandesa, ao minuto 37, na sequência de uma falta duríssima cometida por Justin Hubner.

Numa bola dividida, o defesa do Fortuna Sittard antecipou-se a Holtby para a afastar o perigo, mas fê-lo com uma agressividade tal que deixou o adversário fora de combate com uma lesão arrepiante.

Veja as imagens... se for corajoso:

