Louis van Gaal é o novo selecionador dos Países Baixos, anunciou esta quarta-feira a federação daquele país.

O treinador de 69 anos está assim de regresso ao ativo, depois de ter deixado o Manchester United no final da época 2015/16. É também um regresso à seleção holandesa: van Gaal orientou a «laranja mecânica» entre 2000 e 2002 e 2012 e 2014. Nesse último ano, de resto, conseguiu um terceiro lugar no Mundial do Brasil.

Agora, van Gaal regressa a uma casa que bem conhece, com um contrato até ao final do Mundial 2022, que se realiza no Qatar, no final do ano. Danny Blind, Henk Fraser e Frans Hoek acompanham o experiente treinador, que sucede a Frank de Boer, na sua equipa técnica.