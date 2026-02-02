O Casa Pia anunciou esta segunda-feira que o médio Yassin Oukili terminou a ligação com os gansos.

O jogador de 25 anos tinha chegado no início desta temporada, proveniente do Waalwijk, no entanto fez apenas nove jogos pela formação lusa.

Entretanto, no mesmo dia, o médio marroquino já foi anunciado pelo Fortuna Sittard, clube pelo qual assinou até 2028 com mais uma temporada de opção, numa transferência que marca o regresso do jogador ao Países Baixos.

