Poucos dias após ter sofrido uma lesão grave no polegar direito, durante o jogo entre Liverpool e Galatasaray, Noa Lang falou sobre o incidente e confessou estar a sofrer as «consequências» do mesmo.

Em declarações aos jornalistas, durante a concentração dos Países Baixos, o avançado referiu que o corte profundo no dedo lhe impede de fazer as tarefas normais, incluindo a higiene pessoal e até.. joga PlayStation.

«Ainda tenho o meu polegar. Ainda está no sítio e, segundo o médico, vai sobreviver. Houve um corte muito profundo, não foi agradável, recebi bons cuidados mas estou a sofrer as consequências», começa por referir.

«Não é prático para as coisas normais. Sou destro, então não é ideal na casa de banho. Jogar na PlayStation também não é possível, mas felizmente dá para jogar futebol com os pés», acrescenta.

