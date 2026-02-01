O PSV venceu o Feyenoord (3-0), na estreia de St. Juste, e distanciou-se ainda mais na liderança da Liga neerlandesa. Gonçalo Borges, ex-FC Porto, entrou no segundo tempo e viu o vermelho direto.

St. Juste, ex-Sporitng, fez o primeiro jogo pela formação de Roterdão, saltando logo para o onze inicial. Gonçalo Borges, por sua vez, começou no banco de suplentes.

Armando Obispo, defesa de 26 anos, fez o primeiro do encontro logo aos dez minutos. Os restantes golos foram também apontados antes do intervalo. Primeiro por Guus Til (13m) e depois por Ismael Saibari (17m), marroquino que esteve envolvido na polémica da toalha na final da CAN.

Ao intervalo, Robin van Persie, técnico do Feyenoord, operou mudanças. St. Juste foi substituído e Gonçalo Borges entrou na partida. No decorrer dos segundo tempo, Tengstedt, ex-Benfica, também foi lançado pelo antigo avançado.

Borges viu o cartão vermelho direto aos 84 minutos, deixando a equipa reduzida para os minutos finais.

Sem mais golos no encontro, o PSV vence (3-0) e fica agora com 56 pontos – a 17 pontos do Feyenoord, segundo classificado. Já a equipa de Roterdão, com 39, pode ser ultrapassada pelo NEC, terceira com 38, que ainda não jogou na presente jornada.

Outros resultados:

Excelsior 2-2 Ajax

Heracles 2-1 Sittard

Confira os jogos e a classificação da Liga dos Países Baixos.