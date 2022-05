O PSV Eindhoven, formação orientada por Roger Schmidt, venceu este domingo o Willem II (4-2), em encontro referente à 31.ª jornada da Ere Divisie, principal escalão do futebol dos Países Baixos.

A equipa do futuro treinador do Benfica continua na segunda posição, a quatro pontos do líder Ajax, numa altura em que faltam três jogos para o final da competição.

Doan (2m), Gakpo (31m), Eran Zahavi (45+3m) e Dammers (60m, na p.b.) marcaram para o PSV, Nunnely (44m), Kabandu (50m) fizeram os golos do Willem II.

Carlos Vinícius, avançado cedido pelo Benfica, foi titular, mas teve de ser substituído devido a lesão ao minuto 39. O português Bruma entrou para o seu lugar.

Nos outros jogos deste domingo, o Feyenoord (terceiro classificado) bateu fora de portas o Fortuna Sittard, por 3-1, e o Vitesse fez o mesmo no reduto do Go Ahead Eagles (1-2). Heerenveen e Cambuur empataram a três golos (3-3).