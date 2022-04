O PSV conquistou este domingo a Taça dos Países Baixos, ao vencer o Ajax, por 2-1, num encontro em que teve de operar uma reviravolta para agarrar o triunfo.

O médio Ryan Gravenberch deu vantagem ao conjunto de Amesterdão (23m), com um excelente remate de fora da área.

A resposta da equipa treinada por Roger Schmidt, que já tem acordo com o Benfica para 2022/23, surgiu no espaço de dois minutos. O mexicano Érick Gutierrez, que já revelou o desejo de acompanhar o treinador na próxima aventura, repôs a igualdade com um golo de cabeça (48m), na sequência de um livre.

A reviravolta ficou consumada com o golo do jovem neerlandês Cody Gakpo (50m), também num pontapé de longa distância.

Pelo meio, aos 45 e 57 minutos, o Ajax ainda teve dois golos anulados.

Este é o segundo título de Schmidt ao comando do PSV, já depois de ter conquistado a Supertaça.