Um guião que não se vê ser escrito todos os dias no futebol. Ronald Koeman Jr, filho de Ronald Koeman (antigo defesa e agora técnico), é guarda-redes mas não é por isso que se priva de... marcar golos de penálti.

Ainda para mais quando esse penálti pode revelar-se determinante para a equipa garantir a manutenção.

Tudo aconteceu este domingo nos Países Baixos, no jogo entre Volendam e Telstar. Quem vencesse garantia a manutenção e quem perdesse seguia para play-off. Porém, em caso de empate, seria o Telstar a salvar-se.

Pois bem, o jogo estava empatado (1-1)… eis que surge uma grande penalidade a favor do Telstar aos 89 minutos. Quem bate? O guarda-redes! Ronald Koeman Jr, filho do antigo jogador e treinador do Barcelona, tomou as rédeas.

O «júnior» não tremeu e atirou para o canto inferior direito. A festa foi tanta que até tirou a camisola nos festejos. No final, o Telstar venceu (2-1) e conseguiu a manutenção... com um guião digno.

Ora veja o lance do jogo: