Os Países Baixos vão medir forças com Portugal nos “quartos” do Europeu de sub-21, na Eslováquia, uma vez que triunfaram sobre a Ucrânia na terceira e última ronda do Grupo D (2-0).

Obrigados a vencerem, os neerlandeses controlaram o encontro, com golos do médio Luciano Valente e do avançado Thom van Bergen, aos 34 e 57 minutos, respetivamente.

No duelo com Portugal, agendado para a tarde de sábado (17h), não vai estar o médio Youri Regeer, que viu o cartão vermelho aos 81 minutos.

Este desfecho deixou os Países Baixos no segundo posto do Grupo D, com quatro pontos, um de vantagem para a Ucrânia. No topo terminou a Dinamarca, com sete pontos, enquanto a Finlândia fechou no quarto lugar, com dois pontos.

Também na tarde desta quarta-feira, dinamarqueses e finlandeses empataram a dois golos, num duelo que contou com bis de Harder, ponta de lança do Sporting. Assim, a Dinamarca vai jogar contra França, na tarde de domingo (17h).