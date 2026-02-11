Ángel Alarcón, avançado emprestado pelo FC Porto, estreou-se esta quarta-feira a marcar pelo Utrecht com um grande golo na partida frente ao NEC.

O avançado espanhol finalizou um contra-ataque com um belo chapéu perante o guarda-redes adversário e, nos festejos, não esqueceu o compatriota e antigo colega de equipa, Samu.

«Muita força, Samu», pode ler-se numa mensagem que Alarcón tinha escrito por baixo da camisola.

De recordar, o avançado do FC Porto sofreu uma entorse no joelho direito com lesão de ligamento cruzado anterior no último Clássico frente ao Sporting, para o Campeonato Nacional.

Veja aqui o golo de Ángel Alarcón: