O Vitesse foi punido, esta sexta-feira, com a perda de 18 pontos no campeonato neerlandês, devido a um «incumprimento durante um longo período» dos regulamentos de licença.

Em comunicado, a Federação do país confirmou a decisão que garante praticamente a descida de divisão do clube, pela primeira vez após 35 anos. Com a perda de 18 pontos, o Vitesse fica assim com um ponto negativo (-1) e deve descer assim ao segundo escalão do futebol neerlandês.

«O número de jogos da sanção baseiam-se na gravidade e extensão do incumprimento do sistema de licenciamento. Isto inclui ainda o fornecimento de informações incorretas que eram importantes para a investigação sobre possíveis violações da legislação, para avaliar a continuidade do Vitesse.

Além disso, o comité de licenciamento vai ainda avaliar outras possíveis violações durante os próximos tempos. Neste sentido, aguardam-se informações adicionais do Vitesse», pode ler-se no comunicado.

Numa nota publicada nas redes sociais, o Vitesse explica, através do diretor Edwin Reijntjes, que o «Comité de Licenciamento mantém a confiança na nova direção do clube».