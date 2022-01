O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, assumiu que vão chegar «reforços nos próximos dias» para compor a equipa beirã, após a saída de Jhon Murillo e a contratação de Javier Avilés.

O técnico espanhol falava na antevisão ao duelo com o Portimonense e mostrou confiança num bom resultado.

«Vamos tratar de fazer um bom jogo, com bom rendimento, para poder ter hipóteses de conseguir um bom resultado e estamos sempre confiantes, mas [o resultado] vai depender do que formos capazes e do que o adversário será capaz de fazer», afirmou antes da viagem para Portimão.

«Sabemos que tudo pode acontecer num jogo e o passado é passado e os treinos foram muito bons, os jogadores estiveram muito concentrados, com muita intensidade e agora tudo depende do que formos capazes de fazer amanhã [domingo].»

Pako Ayestarán frisou que, «independentemente, de estar chateado ou não» com as exibições da equipa, os jogadores «são os primeiros a perceber que estiveram mal» e, por isso, «muitas vezes, nem é preciso dizer muito, eles reagem nos treinos com concentração».

«Sabemos que teremos de estar o nosso máximo nível para podermos ter hipóteses. O mais importante é conheceres a tua realidade e tanto os jogadores como todo o ‘staff’ técnico estamos conscientes da nossa realidade e isso é um ponto positivo. A partir daí temos de ir para cada jogo como se fosse o mais importante», frisou.

O treinador dos beirões espera «um Portimonense como esteve na primeira volta do campeonato, a um grande nível, com grandes resultados», que mantiveram os algarvios durante «muito tempo» perto dos lugares europeus.

O Tondela, 15.º classificado, visita o Portimonense, que ocupa o oitavo posto, no domingo, a partir das 15h30, em jogo da 20.ª jornada da Liga.