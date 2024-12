A Google divulgou os termos mais pesquisados pelos portugueses durante o o ano de 2024, sendo que em primeiro e terceiro lugares estão pesquisas relacionadas com desporto. «Euro 2024» foi o termo mais pesquisado e «Jogos Olímpicos» foi o terceiro termo mais pesquisado pelos portugueses.

Pelo meio, no segundo lugar, ficou «Digi», a marca de telecomunicações que chegou recentemente a Portugal.

O top-10 completa-se com «eleições nacionais Portugal» no quarto lugar, «debates legislativas» no quinto posto, «eleições EUA» no sexto, «Copa América» no sétimo, «Sismo» no oitavo, «Tempestade tropical Patty» no nono e «Valência» no décimo.