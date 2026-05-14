Palestina
Há 21 min
FOTOS: palestinianos pintam mural com Lamine Yamal nos escombros de Gaza
Jogador do Barça festejou conquista título espanhol com bandeira da Palestina
Jogador do Barça festejou conquista título espanhol com bandeira da Palestina
Dois artistas palestinianos pintaram um mural nos destroços de Gaza com Lamine Yamal a exibir a bandeira da Palestina, como o internacional espanhol fez no decorrer da festa do título do Barcelona.
O jovem avançado pediu a bandeira da Palestina a um adepto quando o plantel do Barça desfilava nas ruas da cidade na festa do título. Uma atitude que Israel não gostou, como anunciou esta quinta-feira o ministro da defesa, mas que foi muito bem recebida pelos palestinianos.
O mural foi pintado nos escombros de um prédio destruído pelo exército israelita, no campo de refugiados de Shati, junto à praia em Gaza.
O cessar-fogo entre Israel e o Hamas continua em vigor, apesar das constantes violações denunciadas.
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