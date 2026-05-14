Dois artistas palestinianos pintaram um mural nos destroços de Gaza com Lamine Yamal a exibir a bandeira da Palestina, como o internacional espanhol fez no decorrer da festa do título do Barcelona.

O jovem avançado pediu a bandeira da Palestina a um adepto quando o plantel do Barça desfilava nas ruas da cidade na festa do título. Uma atitude que Israel não gostou, como anunciou esta quinta-feira o ministro da defesa, mas que foi muito bem recebida pelos palestinianos.

O mural foi pintado nos escombros de um prédio destruído pelo exército israelita, no campo de refugiados de Shati, junto à praia em Gaza.

O cessar-fogo entre Israel e o Hamas continua em vigor, apesar das constantes violações denunciadas.