Morreram este domingo quatro jogadores e o presidente do Palmas, clube do Brasil, num acidente de aviação.

Segundo o clube da série D, o avião caiu poucos segundos após descolar, acabando por atingir um matagal nas imediações da pista, localizada em Luzimangues, Tocantins.

Além do presidente Lucas Meira, faleceram os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, e ainda o comandante da aeronave, Wagner, revelou o emblema brasileiro.

Refira-se que o Palmas jogava esta segunda-feira frente ao Vila Nova, em Goiânia.

O comunicado do Palmas:

«O Palmas Futebol e Regatas vem por meio desta informar que por volta das 8h15 da manhã deste domingo, 24, ocorreu um acidente aéreo envolvendo o presidente do clube Lucas Meira, quando decolava para Goiânia, para a partida entre Vila Nova x Palmas nesta segunda, 25, válida pela Copa Verde. O avião em que Lucas estava junto com o comandante Wagner e os atletas Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari, decolou e caiu no final da pista da Associação Tocantinense de Aviação. Lamentamos informar que não há sobreviventes. Neste momento de dor e consternação, o clube pede orações pelos familiares aos quais prestará os devidos apoios, e ressalta que no momento oportuno voltará a se pronunciar»