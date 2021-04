Danilo Barbosa é o único reforço, para já, do Palmeiras e de Abel Ferreira para esta temporada e, apesar de admitir que gostaria de ter mais opções, o técnico português não tenciona continuar a falar do assunto.

«Eu falo português… Às vezes as pessoas acham que eu falo espanhol, mas não, eu falo português e falo a mesma língua», começou por responder Abel Ferreira à questão de um jornalista sobre reforços no final do encontro com o Defensa y Justicia, da primeira mão da Recopa sul-americana.

«Sou muito claro naquilo que digo e faço e acho que já fui muito claro em relação a isso. Não vou mais tocar na tecla porque a minha função é olhar para os jogadores que estão à minha frente. Hoje são estes», frisou.

«Gostaria de ter um ponta-esquerda e um avançado-centro. Mas não quero ter só para fazer número. Temos de ter para dar competitividade aos jogadores que temos. Mas é com estes guerreiros que conto e estou muito satisfeito», garantiu. Veja as declarações do técnico no vídeo abaixo: