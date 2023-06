Abel aproveitou a conferência pós-jogo frente ao Bolívar para lembrar que costuma recolher ao balneário logo após o apito final, a propósito do facto de não ter cumprimentado Luís Castro depois do jogo entre o Palmeiras e o Botafogo, no fim de semana.

«Antes de começar, queria fazer um parênteses. Sempre que acaba o jogo, e desde que cheguei ao Palmeiras, saio em direção ao túnel. Que isso fique claro. Para aqueles que fazem um jornalismo raso, faço sempre isso. Para não deixar dúvidas a ninguém», começou por dizer, citado pelo Globoesporte.

«Cumprimento o meu adversário, às vezes, no início, mas no fim saio sempre. Era essa a introdução que queria fazer para o jornalismo mais raso, alguns comentadores mais rasos, para não criar confusão onde não existe. Tenho admiração pelo Luís Castro, falámos depois do jogo. Não criem polémica onde não existe», acrescentou.