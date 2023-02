Treinador do Palmeiras, Abel deixou fortes elogios a Raphael Veiga após a vitória do verdão frente ao Ferroviária, para o campeonato paulista.

Em declarações na conferência de imprensa, o técnico português afirmou mesmo que o médio é o melhor número 10 que treinou.

«Eu até me arrepio. Para mim, é o melhor 10 que treinei na vida. De longe. Ele é completo. Ataca, dá assistências, faz golos. Mas faz uma coisa que poucos 10 fazem: voltar para recuperar a bola», começou por dizer.

«Agora, eu não queria que a seleção [brasileira] o convocasse (risos), mas tem muita qualidade. Mas tudo isso acontece porque tem suporte do Zé, do Dudu...», acrescentou.

De resto, Abel falou ainda sobre o momento do Palmeiras. Pediu consistência e lembrou o exemplo do... Liverpool.

O Palmeiras tem uma uma massa associativa muito exigente, mas acho que eles reconhecem os nossos defeitos e virtudes. O treinador, equipa técnica e jogadores fazem o máximo para chegar ao final do jogo com a vitória. Estamos a fazer isso com consistência», afirmou.

«Essa é a palavra mágica: consistência. Não dá para ganhar sempre, é só ver como está o Liverpool, por exemplo. Não sei até onde vai durar a nossa energia, a nossa vontade de ganhar, porque uns gostam mais do que outros de ganhar, competir e de futebol. Os que gostam mais vencem por mais tempo e dedicam-se por mais tempo», defendeu.