O treinador português Abel Ferreira admitiu mais uma vez que já tomou uma decisão quanto à proposta do Palmeiras para renovar o contrato que termina no final de 2022 e pediu tranquilidade aos adeptos do Verdão.

«Já disse que os primeiros a saber serão os meus jogadores, vocês sabem a relação que tenho com este clube e com estes jogadores. São as relações que me prendem aos clubes, o que se cria no clube. Já sei que quando não ganhar vocês me vão criticar, alguns adeptos vão cobrar-nos, sei como são as regras. Mas volto a dizer como falei no último jogo: os adeptos podem dormir descansados que eu vou fazer o mesmo», disse em conferência de imprensa, depois do triunfo diante do Ituano (2-0).

«O meu português é claro, é igual ao vosso. Vou falar primeiro com os jogadores. Se eu fizesse isso aqui, cometeria uma traição com o meu grupo. Tenho ética, chamo-me Abel Ferreira, tenho 43 anos, guio-me por valores e princípios. Se eu assumir o compromisso, eu assumo. Não assino hoje para ir embora amanhã. Quando essa decisão for tomada, e ela está tomada, vocês são saber, mas os primeiros serão os jogadores. E o mais importante é o Palmeiras continuar a ganhar. O treinador é uma peça do carro», reforçou.

Abel Ferreira chegou ao Palmeiras em outubro de 2020, tendo já conquistado duas Libertadores, uma Taça do Brasil e uma Taça Sul-Americana.