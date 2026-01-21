O Palmeiras, de Abel Ferreira, foi goelado (4-0) pelo Novorizontino, do segundo escalão brasileiro, na quarta jornada do Paulistão. O técnico português admitiu que esta poderá ter sido a maior derrota desde que está no «verdão».

«Não posso mentir que é um golpe duro. Vou falar com toda a sinceridade que quando somos uma equipa competitiva podemos ganhar a qualquer adversário do mundo. Quando não somos, podemos perder para qualquer equipa do mundo. Foi isso que aconteceu hoje», começou por referir em conferência de imprensa pós-jogo.

Apesar de assumir uma «derrota pesada», Abel acredita que é neste tipo de «jogos» é que se pode errar. Afirmou, ainda, que o essencial é aprender com os erros do encontro.

«Não fomos competitivos, espero que possamos errar tudo nesse tipo de jogo. Sabemos a responsabilidade de representar o Palmeiras. Quando não somos competitivos nem nos mobilizamos mentalmente para este tipo de jogo este resultado pode acontecer. É só ver como sofremos os quatro golos, não é normal na nossa equipa. Uma derrota pesada, mas será uma derrota maior se não aprendermos com o que aconteceu aqui hoje», referiu.

O português, que está a iniciar a sétima época no Palmeiras, afirmou que esta é, provavelmente, a pior derrota desde que está no Brasil. Porém, afirmou esperar que seja um «abre olhos».

«Sabemos que não é um problema e sim uma solução. Sei o que estou a fazer. Sabemos que devido aos lesionados no meio de campo é preciso dar oportunidade ao Larson, Pacheco, que estão muito bem. Na defesa também já usamos o Arthur. No ano anterior perdemos muitos jogadores e é agora que temos de ver, não em jogos importantes. É um golpe duro, talvez minha maior derrota até aqui. Que seja um abre olhos para todos», concluiu.