O treinador do Palmeiras, Abel, revelou na noite de segunda-feira que tem uma proposta do clube brasileiro para renovar o contrato que finda no final de 2022.

Em entrevista à TV Cultura, o técnico português de 43 anos afirmou, de resto, que já tem uma decisão tomada, mas não a revelou.

«É verdade que tenho uma proposta do Palmeiras para renovar. Conversei com a Leila [presidente] na última sexta-feira. É mentira que recusei uma primeira proposta ou que só fico se vier um avançado. A decisão está tomada, mas vou falar primeiro com os jogadores», disse, ele que tem sido apontado ao Benfica.

«Tenho uma missão de vida, e a minha missão como treinador é ajudar os meus jogadores a serem melhores. Uma coisa que criei aqui e gosto muito: laços. Por dinheiro, já teria saído há muito tempo», acrescentou.

Abel reconheceu ainda que é melhor treinador do que era jogador e falou sobre o seu comportamento quando está no banco.

«Sou melhor treinador do que era jogador… Eu era aquele lateral com muita força, muita vontade. Os jornalistas nunca falavam mal, mas diziam sempre ‘esforçado’», referiu.

«Tenho de dizer que às vezes tenho vergonha daquilo que vejo [comportamento no banco]. Se quero ser melhor treinador, tenho de melhorar isso. Tenho noção disso. Sou uma pessoa extremamente calma fora, bem tranquila, gosto de ler, dormir, gosto de ficar em casa. Mas ali transformo-me», confessou ainda.