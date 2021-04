«Temos comido alguns limões ultimamente, mas vamos fazer deles limonadas, como hoje.»

A expressão curiosa é de Abel, após a vitória do Palmeiras frente ao Universitario, para a Libertadores, num jogo em que o verdão desperdiçou uma vantagem de dois golos após ficar reduzido a dez unidades.

Até à expulsão fizemos um jogo extraordinário, com muito boa organização, com bola e equilíbrio, (...) com muita gente na área, era o que queríamos. E o futebol é isso. Uma expulsão, dali nasce o golo, 2 -1 e em cinco minutos o jogo muda», afirmou, em conferência de imprensa.

«O que é certo é que estes jogadores são guerreiros. Temos comido alguns limões ultimamente, mas vamos fazer deles limonadas, como hoje [quarta-feira].

«Com a ajuda dos nossos jogadores do banco, um dos nossos capitães é o Felipe Melo, que puxou os jogadores, e o Rony puxou em campo, também. Pelo que foram os 90 minutos, teríamos de sair daqui com a vitória, porque falhámos muitos golos e era um jogo para ficar resolvido na primeira parte», acrescentou.