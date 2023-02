Abel Ferreira continua em grande no comando do Palmeiras, já que este domingo o Verdão somou a quinta vitória consecutiva no Campeonato Paulista, ao bater o Água Santa por 1-0, em jogo da oitava jornada.

A jogar fora de casa, o Palmeiras chegou à vantagem aos 48 minutos, por Rony, após um livre cobrado por Raphael Veiga. O avançado ainda teve um golo anulado após revisão do VAR (66m).

À entrada para o último quarto de hora de jogo, o jovem Endrick foi empurrado por Rodrigo Sam junto à linha lateral e embateu mesmo nos painéis de publicidade. Ora, Abel estava precisamente naquela zona e entrou num «bate boca» com o capitão do Água Santa, tendo-se gerado uma enorme confusão com elementos das duas equipas.

Com este triunfo, o Palmeiras continua na liderança do grupo D, agora com 20 pontos.