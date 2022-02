Endrick foi a principal sensação da Copinha e muitos adeptos do Palmeiras queriam que o jovem viajasse com a equipa principal para disputar o Mundial de Clubes.

Abel Ferreira tratou de serenar os ânimos e até sugeriu que o jovem de 15 anos devia viajar, sim, mas para a Disneyland. Ora, a promessa do Verdão seguiu os conselhos do treinador português e visitou o famoso parque de diversões em Paris com a família.