O português Abel Ferreira esteve no centro da polémica no futebol brasileiro nos últimos dias, depois de ter visto mais um cartão amarelo no banco de suplentes.

No regresso do Palmeiras às vitórias, Abel lamentou os «ataques» de que foi alvo na última semana.

«Eu reparo que muita gente gosta de ter o Abel na boca. Os próprios comentadores do jogo estiveram sempre a dizer que o Abel já levou não sei quantos amarelos», declarou.

Abel garante, contudo, que não vai mudar o seu perfil no banco. Nada nem ninguém o vai conseguir, assegura.

«Há uma coisa que vocês têm que entender: eu sou um treinador intenso durante os jogos. Isto não vai mudar, quando mudar eu vou deixar de ser treinador. Não vai ser comentador nenhum ou jornalista. Nem o meu pai ou a minha mãe vão mudar o carácter com que encaro o jogo», finalizou.